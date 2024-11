Nach massiven Austritten startet die Grüne Jugend in Thüringen neu durch. Die Jugendorganisation setzt dabei auf klare Kante gegen die AfD und eine kritische Haltung gegenüber der Landesregierung.

Erfurt/Friedrichroda - Die Grüne Jugend in Thüringen hat ihren neuen Landesvorstand verkündet. Auf einer dreitägigen Landesmitgliederversammlung wurden Sara Marie Schläger aus Sömmerda und IT-Administrator David Döring aus Gera zu den neuen Sprechern gewählt, wie die Jugendorganisation der Grünen in Thüringen mitteilte. Die Versammlung fand vom 1. bis 3. November in Friedrichroda im Landkreis Gotha statt.

Ein zentrales Thema der Mitgliederversammlung war die aktuelle politische Situation in Thüringen. Schläger betonte, dass das Erstarken der rechtsextremen AfD in Thüringen eine ernsthafte Bedrohung für Demokratie und Sicherheit darstelle. „Der Hass der Rechtsextremen richtet sich gegen viele marginalisierte Gruppen gleichzeitig, weswegen wir solidarisch mit diesen kämpfen müssen.“ Döring ergänzte, dass die Grüne Jugend auch in Zukunft für soziale Gerechtigkeit und Weltoffenheit einstehen werde. Zudem werde die Organisation die neue Landesregierung kritisch begleiten und alternative Perspektiven aufzeigen.

Die Grünen stehen nach Misserfolgen bei den letzten Wahlen – der Europawahl sowie den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg – bundesweit vor Herausforderungen. In Thüringen, wo sie zuletzt gemeinsam mit der Linken und der SPD eine Minderheitsregierung bildeten, scheiterten sie bei der Landtagswahl im September an der Fünf-Prozent-Hürde.