Erfurt - Thüringens Kommunen haben binnen zehn Jahren ein deutliches Plus bei den Grundsteuereinnahmen verzeichnet. Die Einnahmen aus der von Haus- und Grundstücksbesitzern zu zahlenden Steuer stiegen von 2013 bis 2023 um 15,7 Prozent auf 254,1 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Begründet wurde die Zunahme vor allem mit der Entwicklung der von den Gemeinden festgelegten Hebesätze, die zuletzt vielerorts angehoben wurden.

Dabei gibt es deutliche regionale Unterschiede zwischen den von den Statistikern betrachteten kreisfreien Städten und Landkreisen. Den stärksten Anstieg des Grundsteueraufkommens verzeichneten sie mit 31,1 Prozent am in der Stadt Gera. Auch in Weimar (+29,7 Prozent), Erfurt (+22,8 Prozent) und Suhl (+21,9 Prozent) fiel er vergleichsweise stark aus. Das geringste Plus beim Grundsteueraufkommen wurde mit durchschnittlich knapp 8,2 Prozent in den Gemeinden des Kyffhäuserkreises verzeichnet.

Anteil an Gesamteinnahmen gesunken

Die Grundsteuer gehört zu den wichtigsten kommunalen Steuern. Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen der Kommunen ist im betrachteten Zeitraum allerdings gesunken. Machte sie im Jahr 2013 noch 16,3 Prozent der gesamten kommunalen Steuereinnahmen aus, so waren es zehn Jahre später 11,6 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2024, dem letzten Jahr vor der Grundsteuerreform, haben die Gemeinden in Thüringen laut Statistik 132,2 Millionen Euro Grundsteuern eingenommen, das waren 14,9 Prozent ihrer Steuereinnahmen.