Dresden - Grundschulen in Sachsen können auch in diesem Jahr wieder beim Wettbewerb „Spielen macht Schule“ kostenlose Spiele und Spielzeuge für ihre Schüler gewinnen. Bis zum 6. Juni können Schulen ein Konzept für ein Spielezimmer einreichen, wie das Kultusministerium mitteilte. Auch Eltern- und Fördervereine können in Absprache mit Lehrern ein Ideenpapier einreichen.

Ziel des Wettbewerbes ist es laut Ministerium, die Kinder spielend zum Lernerfolg zu führen und ihnen das Lernen dadurch zu erleichtern. Angaben auf der Internetseite des Wettbewerbes zufolge sind wichtige Entscheidungskriterien kreative und innovative Ideen, die zur Schulentwicklung beitragen und sich konkret in Ihrem Schulalltag umsetzen lassen.

297 Schulen aus Sachsen haben laut Ministerium in den vergangenen 15 Jahren bereits pädagogisch wertvolle Spiele und Spielzeuge gewonnen. Bundesweit durften sich insgesamt bisher Schülerinnen und Schüler von 3.415 Grundschulen freuen. Der Verein „Mehr Zeit für Kinder“ hat die Initiative „Spielen macht Schule“ im Jahr 2007 zusammen mit dem ZNL Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen ins Leben gerufen.