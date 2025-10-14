Die Grundschule „Am Egelpfuhl“ in Templin wurde als sportlichste Schule Brandenburgs ausgezeichnet. Neben einem Wandschild gibt es auch ein ordentliches Preisgeld.

Templin - Die Grundschule „Am Egelpfuhl“ in Templin (Landkreis Uckermark) ist vom Sportministerium zur sportlichsten Schule des Bundeslandes gekürt worden. Am Dienstag überreichte der Beauftragte für den Sport im Land Brandenburg, Karl Pezold, der Grundschule die Siegerurkunde sowie ein Wandschild mit der Aufschrift: „Sportlichste Schule im Land Brandenburg 2024/25“.

Die Grundschule wurde damit für ihr „bewegungsfreundliches Schulklima“ ausgezeichnet, welches „von den Lehrkräften fächerübergreifend umgesetzt“ wird, heißt es in einer Mitteilung des Ministeriums. Die Schule setze dabei etwa auf Bewegungspausen im Unterricht, musikalische Morgensportübungen und verschiedene schulinterne Wettbewerbe.

„Brandenburg ist Sportland und setzt auf Bewegungsförderung bereits ab der Kindheit“, sagte Petzold. „Unseren Schulen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Sie motivieren Schülerinnen und Schülern zur Bewegung, um ihre körperliche sowie die kognitive und psychosoziale Entwicklung zu fördern.“

3.000 Euro für die beste Schule

Die Auszeichnung gibt es seit dem Jahr 2000. Als Preisgeld erhalte die erstplatzierte Schule 3.000 Euro für Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote. Beteiligt hatten sich in diesem Jahr 329 Grund- und Förderschulen.

Die Preisverleihung fand in der Siegergrundschule „Am Egelpfuhl“ statt. Eingeladen waren die zehn bestplatzierten Schulen aus Brandenburg. Platz zwei erreichte die Bauhausschule in Cottbus. Dritte wurde die Schule am Neuhaus in Lübben.