Martin Dulig (SPD) hat in der Gemeinde Großschönau einen Fördermittelbescheid von rund 15,1 Millionen Euro überreicht. (Archivbild)

Großschönau - Die Gemeinde Großschönau (Landkreis Görlitz) erhält rund 15,1 Millionen Euro Fördermittel für die Sanierung seines Ganzjahresbads „Trixi-Bad“. Wie das sächsische Wirtschaftsministerium mitteilte, stammen die Fördermittel aus dem je zur Hälfte von Bund und Ländern finanzierten Programm Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW). Der amtierende Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) überreichte den Förderbescheid an Landrat Stephan Meyer (CDU).

Das 1998 eröffnete Trixi-Bad zählt jährlich bis zu 150.000 Besucherinnen und Besucher und befindet sich im Kern noch in seinem ursprünglichen Zustand. Nach mehr als 25 Jahren intensiven Betriebs sind jedoch dringend notwendige Modernisierungen geplant. Mit den Fördermitteln sollen bis Ende 2027 unter anderem der Saunabereich neugestaltet, Schwimmbecken und Funktionsbereiche modernisiert, der Kleinkinderbereich erweitert und das Dach begrünt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich den Angaben zufolge auf etwa 23,7 Millionen Euro, von denen 20,1 Millionen Euro förderfähig sind.

Impulsgeber für die Region

Mit den Investitionen in das Bad will der Freistaat die touristische Infrastruktur im ländlichen Raum stützen. „Das beliebte Trixi-Bad soll ein Besuchermagnet bleiben und auch künftig Besucher in den Naturpark Zittauer Gebirge ziehen“, sagte Dulig. Die Förderung stärke deshalb nicht nur das Bad selbst, sondern auch Herbergen, Handel, Gastronomie und Dienstleister – und damit viele Arbeitsplätze – im direkten Umfeld.

Das GRW-Programm, das von Bund und Freistaat Sachsen finanziert wird, dient der Förderung gewerblicher Investitionen und wirtschaftsnaher Infrastruktur. Für 2024 stehen rund 200 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung.