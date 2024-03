Halberstadt - Im Halberstädter Dom geht es in der kommenden Woche dem Staub und Schmutz an den Kragen. Der Innenraum bekomme eine besondere Pflegeeinheit, weshalb die Kathedrale am Montag und Dienstag geschlossen bleibe, teilte die Kulturstiftung Sachsen-Anhalt am Donnerstag mit. Im Fokus der Reinigungsarbeiten: der Staub. Er stellt den Angaben zufolge langfristig eine Gefahr für den historischen Bestand dar. Staub speichere Feuchtigkeit, begünstige Schimmel und wachse mitunter zu hartnäckigen Schmutzkrusten heran, die sich nur schwer entfernen ließen. Deshalb soll ein Team aus Restauratoren und Konservatoren den historischen Bestand pflegen.

Grundlage sei ein Reinigungsplan, für dessen Erstellung die Spezialisten sich beispielsweise von Putzaktionen im Dom zu Meißen und in der Frauenkirche in Dresden inspirieren ließen und der nun erstmalig getestet werden soll. So müsse Staub auf Gesimsen und dem Boden anders entfernt werden als Staub auf einer Skulptur oder dem Altar. Für jeden Bereich gibt es verschiedene Methoden, Geräte, Intervalle und Zuständigkeiten, wie es hieß. Moderne Methoden und Staubsauger mit speziellen Filtern kämen zum Einsatz. Dom und Domschatz Halberstadt haben im Vorjahr den Angaben zufolge mehr als 86.000 Menschen besucht.