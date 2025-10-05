Erstmals ist die ganze Bandbreite des künstlerischen Schaffens von Designer Wolfgang Joop zu sehen - in einer Ausstellung in Potsdam. Wie lief das erste Wochenende?

Potsdam - Die Ausstellung über das Lebenswerk von Designer Wolfgang Joop in seiner Heimatstadt Potsdam zieht zahlreiche Gäste an. Mehrere Hundert Besucherinnen und Besucher seien am ersten Wochenende gekommen, sagte eine Mitarbeiterin des Kunstraums Potsdam. „Es war sehr viel los.“ Für die Schau werden Zeittickets empfohlen, wer will, kann auch spontan hinkommen. Dann könne es allerdings zu Wartezeiten kommen.

Die Retrospektive „Wolfgang Joop im Kunstraum“ (4. Oktober bis 18. November) zeigt Joops Mode, Skizzen und Illustrationen, aber auch seine Werke als Maler und Bildhauer. Seine Kunst war zwar schon in Einzelausstellungen zu sehen, die Verbindung mit der Mode in der Gesamtschau ist aber neu. Die Kollektionen, die auf Laufstegen in Paris oder Mailand zu sehen waren, werden in der Ausstellung per Video-Projektion noch einmal in Szene gesetzt. Joop lebt in Potsdam mit seinem Lebenspartner Edwin Lemberg, der die Ausstellung plante.