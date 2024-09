Ein Landesfest markiert das Ende der Erntezeit in Sachsen-Anhalt. Klein und Groß war beim Landeserntedankfest zu Gast, um mehr über Landwirtschaft zu erfahren.

Großes Fest zum Ende der Erntezeit in Magdeburg

Tierschauen sind Teil des Landeserntedankfests in Magdeburg.

Magdeburg - Im Elbauenpark in Magdeburg dreht sich am Wochenende alles um das Thema Landwirtschaft. Beim 29. Landeserntedankfest gibt es neben einer Technikausstellung sowie Showeinlagen auch eine Pferdeschau. Präsentiert werden zudem Schafe, Schweine, Esel, Jagdvögel und andere Tiere. Das Fest findet zum Ende der Erntezeit statt. Auch der Landesbauernverband und der Landfrauenverband waren Aussteller. In den vergangenen Jahren kamen nach Angaben der Veranstalter zehntausende Besucherinnen und Besucher.