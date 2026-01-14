Tausende Liter Wasser haben im Volkstheater Bautzen die Bühne geflutet. Wie es zu dem Zwischenfall kam - und wie es nun weitergeht.

Bautzen - Mehrere Tausend Liter Wasser haben das große Haus des Deutsch-Sorbischen Volkstheaters in Bautzen geflutet. Bei Wartungsarbeiten sei am Vormittag plötzlich die Sprinkleranlage angegangen, ohne dass es gebrannt habe, teilte das Theater mit. Geschätzte 6.000 Liter hätten die Bühne, den Orchestergraben, die Unterbühne und Nebenräume unter Wasser gesetzt.

Sämtliche Vorstellungen im großen Haus wurden bis einschließlich nächsten Dienstag (20. Januar) abgesagt. Die Vorstellungen im Burgtheater finden statt. Auch ein Kostümflohmarkt auf der Probebühne des großen Hauses wird am Samstag und Sonntag wie geplant veranstaltet. Man setze alles daran, den regulären Spielbetrieb so schnell wie möglich wieder aufnehmen zu können, erklärte Intendant Lutz Hillmann.

Genaue Schadenshöhe noch unklar

Die Höhe des Schadens sei derzeit noch unklar. Sämtliche Scheinwerfer über der Bühne seien nass geworden und müssten überprüft werden. Unklar sei noch, ob der Holz-Bühnenboden ausgetauscht werden müsse.

Die anwesenden Techniker hätten die Sprühanlage nach wenigen Minuten abgestellt. Beschäftigte des Theaters und Schauspieler versuchten, das Wasser zu beseitigen. Die Feuerwehr habe mit Pumpen geholfen.