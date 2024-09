Polizeieinsatz: Ein 34-Jähriger übersieht eine Kurve und fährt mit seinem Lkw in ein Privatgrundstück. (Symbolbild)

Neukirch - Ein 34-Jähriger hat mit seinem Lastwagen im Landkreis Bautzen nahe der tschechischen Grenze einen Garten beschädigt. Das Fahrzeug sei laut Polizei am Morgen auf der Dresdner Straße in Steinigtwolmsdorf unterwegs gewesen, als der Fahrer aus noch unbekannten Gründen eine Linkskurve übersah. Der Lkw fuhr stattdessen geradeaus weiter in ein privates Grundstück. Hier durchbrach er einen Zaun, überfuhr einen Strommast und beschädigte eine Wiese.

Der Schaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war aufgrund von Bergungsmaßnahmen für etwa sechs Stunden gesperrt.