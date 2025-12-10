In Neuhaus am Rennweg läuft seit Dienstagabend ein größerer Polizeieinsatz. Mit Einzelheiten hält sich die Behörde bislang zurück. (Symbolbild)

Neuhaus am Rennweg - Ein Großeinsatz der Polizei läuft seit Dienstagabend in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg). Details zu den Hintergründen nannte eine Polizeisprecherin unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Die Polizeikräfte im Ortsteil Steinheid werden unter anderem von der Feuerwehr unterstützt. Die Feuerwehr sprach von einer Personensuche. Einem Online-Bericht der Zeitung „Freies Wort“ zufolge geht es um einen Vermisstenfall rund um eine Mutter-Kind-Klinik.