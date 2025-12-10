Aufgebot an Einsatzkräften Großer Polizeieinsatz in Südthüringen
In einem Ortsteil von Neuhaus am Rennweg sind zahlreiche Polizisten unterwegs. Was ist passiert?
10.12.2025, 08:43
Neuhaus am Rennweg - Ein Großeinsatz der Polizei läuft seit Dienstagabend in Neuhaus am Rennweg (Landkreis Sonneberg). Details zu den Hintergründen nannte eine Polizeisprecherin unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht. Die Polizeikräfte im Ortsteil Steinheid werden unter anderem von der Feuerwehr unterstützt. Die Feuerwehr sprach von einer Personensuche. Einem Online-Bericht der Zeitung „Freies Wort“ zufolge geht es um einen Vermisstenfall rund um eine Mutter-Kind-Klinik.