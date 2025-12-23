Ein Feuer im Ortskern von Dransfeld bei Göttingen hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt. Menschen wurden nicht verletzt.

Dransfeld - Ein Feuer in einem größeren Nebengebäude hat in Dransfeld (Landkreis Göttingen) einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Zur Brandbekämpfung in der Altstadt seien mehrere Ortsfeuerwehren ausgerückt, teilte die Regionalfeuerwehrleitstelle in Göttingen mit. Menschen seien aber ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt worden, hieß es. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. In dem Bereich stehen viele Fachwerkhäuser.