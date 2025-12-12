Der Leuchter wird seit 20 Jahren als Zeichen jüdischen Lebens aufgestellt. Das Lichterfest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem.

Berlin - Kurz vor dem achttägigen jüdischen Lichterfest ist am Brandenburger Tor wieder der große Chanukka-Leuchter eingeweiht worden. Der rund zehn Meter hohe Leuchter wird seit mittlerweile 20 Jahren auf dem Pariser Platz aufgestellt, als Zeichen eines lebendigen jüdischen Lebens hierzulande. Während der Feiertage wird er täglich entzündet – erstmals am 14. Dezember um 17.30 Uhr. Mit dabei ist dann der aschkenasische Oberrabbiner Israels, Meir Ber.

Chanukka erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters.