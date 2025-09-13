Im Zuge von Ermittlungen wegen Drogenhandels im großen Stil hat die Polizei mehrere Wohnungen in Erfurt durchsucht und drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen (Symbolbild)

Erfurt - Mit einem Großaufgebot und unterstützt von Kräften des Spezialeinsatzkommandos sind Landeskriminalamt (LKA) und Polizei in Erfurt gegen den organisierten Drogenhandel vorgegangen. Etwa 120 Kräfte seien seit dem Vormittag im Einsatz gewesen, teilte das LKA mit. Mehrere Wohnungen seien durchsucht worden, dabei seien Drogen, aber auch Waffen sichergestellt worden. Gegen drei Beschuldigte wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Männer sollen in Untersuchungshaft kommen.

Nähere Angaben zum Umfang der sichergestellten Beweismittel und zu den Tatverdächtigen machte das LKA nicht. Hintergrund der Durchsuchungen seien Ermittlungen wegen des gewerbe- und bandenmäßigen Handels mit Drogen in nicht geringer Menge.