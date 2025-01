Sohland an der Spree - Ein spektakulärer Polizeieinsatz mit Spezialkräften und einem Hubschrauber hat in der Nacht zu Dienstag in Sohland an der Spree im Landkreis Bautzen für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatten Einbrecher eine Mitarbeiterin des Schlosses Philippi im Ortsteil Taubenheim überrascht, woraufhin die Situation eskalierte.

Nach Angaben der Polizei hielten die Täter die 59-Jährige kurzzeitig fest. Die Frau konnte jedoch entkommen, als die alarmierten Beamten eintrafen. Sie blieb unverletzt und wurde von der Polizei in Obhut genommen.

Währenddessen wurde ein Tatverdächtiger bei einem Fluchtversuch schwer verletzt. Der 24-Jährige, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, sprang aus einem Fenster des Schlosses und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Haftrichter eröffnete ihm noch am Dienstag den Haftbefehl.

Weitere Täter vermutlich auf der Flucht

Die Polizei hatte das Gelände großflächig abgesperrt und mit einem Spezialeinsatzkommando durchsucht, da zunächst mehrere, möglicherweise bewaffnete Täter vermutet wurden. Ein Hubschrauber unterstützte den Einsatz. Weitere Tatverdächtige konnten jedoch nicht gefunden werden und sind vermutlich auf der Flucht.

Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen wegen besonders schweren Diebstahls in Verbindung mit Freiheitsberaubung. Kriminaltechniker seien weiterhin vor Ort, um Spuren zu sichern.