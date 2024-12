Polizisten wollen am Morgen zu einem Mann in Hildesheim. Der zieht sich aber in seine Wohnung zurück und verbarrikadiert sich. Am Mittag kommt Entwarnung.

Großeinsatz bei verbarrikadiertem Mann in Hildesheim beendet

Hildesheim - Einsatzkräfte in Hildesheim haben einen Großeinsatz wegen eines in einer Wohnung verbarrikadierten Mannes beendet. Der psychisch kranke 38-Jährige wurde von Beamten festgesetzt und zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei der Durchsuchung der Wohnung seien keine gefährlichen Substanzen gefunden worden.

Für den Einsatz hatten die Kräfte den betroffenen Bereich in Hildesheim-Ochtersum weiträumig abgesperrt und drei Mehrfamilienhäuser evakuiert. Polizisten hatte den Mann zuvor am Morgen aufgesucht, weil er aufgrund eines richterlichen Beschlusses in ein Fachkrankenhaus eingewiesen werden sollte.