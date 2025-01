Das neue Jahr beginnt für die Feuerwehr in Langenhagen bei Hannover gleich mit einem Großbrand. Die Halle einer Firma steht in Flammen.

Langenhagen - Ein Brand in einer Produktionshalle einer Firma in Langenhagen bei Hannover hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Ursachen gegen 05.00 Uhr in der Silvesternacht ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Halle bereits voll in Flammen. Verletzt wurde niemand. Rund 80 Feuerwehrleute waren auch am späten Vormittag noch mit dem Löschen der letzten Glutnester beschäftigt. Zwischenzeitlich war auch ein Einsatzfahrzeug der benachbarten Flughafenfeuerwehr vor Ort.