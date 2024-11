Berlin - Die meisten großen und viele kleinere Weihnachtsmärkte in Berlin sind heute (Montag) in die diesjährige Saison gestartet. Dazu gehören der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche und der Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg im Westen Berlins sowie die Märkte in Mitte auf dem Alexanderplatz und vom Gendarmenmarkt, der wieder an der Staatsoper stattfindet. Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) wollte drei dieser Weihnachtsmärkte am Montagnachmittag zu den Eröffnungen besuchen.

Bereits geöffnet sind seit einigen Tagen etwa die Märkte auf dem Potsdamer Platz und dem Nollendorfplatz sowie die Weihnachtskirmes an der Landsberger Allee und der historische Weihnachtsmarkt auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain.

Manche Weihnachtsmärkte enden am 26. Dezember, andere erst an Silvester, einige sind bis Anfang Januar geöffnet. Eine lange Liste im Internet zählt fast 100 Weihnachtsmärkte in Berlin mit Themen, Orten und Zeiten auf.

Vielfalt an Themen und Konzepten

Darunter sind auch viele kleinere Kiez-Märkte, die nur an wenigen Tagen oder nur an den Advents-Wochenenden öffnen oder Veranstaltungen mit internationalen Schwerpunkten: finnisch, italienisch, englisch, dänisch, afrikanisch, japanisch, norwegisch. Zunehmend gibt es auch Weihnachtsmärkte für spezielle Interessen wie ein mittelalterlicher Markt, ein „Kinky Weihnachtsmarkt“ mit sexuellem Anklang oder „Holy Shit Shopping“ mit Produkten von Künstlern.

Für die Veranstalter der großen Märkte spielt auch das Thema Sicherheit eine Rolle. Konzepte wurden von den Bezirken zusammen mit Polizei und Feuerwehr entwickelt. Auch private Wachdienste werden eingesetzt. Die Polizei ist auch gegen Taschendiebe im Einsatz. Bei dem islamistischen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche im Jahr 2016 starben 13 Menschen.

Glühweinpreise variieren stark

Die Preise für den traditionellen Glühwein sind bei den Weihnachtsmärkten unterschiedlich hoch und liegen zwischen rund vier und mindestens sieben Euro. Zum Teil stiegen sie deutlich. Wie viel Geld bezahlt werden müsse, hänge auch davon ab, ob der Markt schon etabliert sei oder nicht, hieß es von den Betreibern. So würden Standgebühren bei neuen Märkten bewusst niedriger gehalten werden, um für Händler einen Anreiz zu schaffen. Dort könne dann auch der Glühwein billiger verkauft werden.

Auf dem Markt rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche sollte der Glühwein in diesem Jahr mindestens sieben Euro kosten. Am Potsdamer Platz und Schloss Charlottenburg sollte es bei fünf Euro bleiben.