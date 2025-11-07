Bohmte - In einem Industriegebiet am Hafen in Bohmte (Landkreis Osnabrück) haben zehn Kabeltrommeln gebrannt. Wegen des Rauchs sollten Bewohner in der Nähe des Hafens am Donnerstagabend zeitweise ihre Fenster geschlossen halten, sagte ein Sprecher der Polizei. Eine Aufnahme zeigte meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden. Die Feuerwehr konnte die Kabeltrommeln mit einem Durchmesser von 2,5 Metern löschen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.