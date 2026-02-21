Union Berlin taumelt. Seit Dezember ist der Fußball-Bundesligist ohne Sieg. Jetzt kommt ein Champions-League-Teilnehmer.

Berlin - Der 1. FC Union Berlin will seine Sieglos-Serie endlich beenden und den Vorsprung auf die Abstiegsränge der Fußball-Bundesliga wieder ausbauen. Die strauchelnden Köpenicker warten seit Dezember auf einen Erfolg und empfangen an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen.

Drei Niederlagen und vier Remis in den vorherigen Wochen sind nicht das, was sich die Club-Verantwortlichen über den Winter vorgestellt hatten. Es ist die bislang längste Durststrecke der Eisernen unter Trainer Steffen Baumgart. Der Vorsprung auf die Abstiegsregion ist auf sechs Punkte geschmolzen.

Vor allem in der Abwehr offenbart der Hauptstadt-Club ungewohnte Schwächen, wie die jeweils drei Gegentore gegen den HSV, Hoffenheim und Dortmund verdeutlichen. 37 Gegentore mussten die Berliner bislang insgesamt hinnehmen, so viele wie nie zuvor nach 22 Spieltagen. Umso bitterer, dass die Defensivspieler um Tom Rothe und Diogo Leite weiter verletzt ausfallen.