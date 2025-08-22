Ihr Partner soll brennende Flüssigkeit über sie geschüttet und sie angezündet haben. Die Frau stirbt. In Weißenfels wird an sie erinnert.

Weißenfels - In Weißenfels haben laut der Stadtverwaltung etwa 100 Menschen gemeinsam an die 47 Jahre alte Frau erinnert, die von ihrem Partner angezündet worden sein soll und an den Folgen gestorben ist. Das Frauenhaus Weißenfels und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt hatten dazu eingeladen. „Wir sind heute hier, um einer Frau die Würde zurückzugeben, die ihr auf grausame Weise genommen wurde“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte Katja Henze.

„Die eigene Wohnung sollte eigentlich ein sicherer Ort sein, wo man sich ausruht, wo man lebt und liebt“, so die Leiterin des Weißenfelser Frauenhauses, Birgit Peterz. Viele Menschen in Deutschland hätten einen solchen Ort der Sicherheit leider nicht.

Der 44-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und äußerte sich beim Ermittlungsrichter nicht zur Tat. Er wird verdächtigt, am 9. August brennende Flüssigkeit über die Frau gegossen und ihre Kleidung angezündet zu haben. Sie starb einige Tage später im Krankenhaus.