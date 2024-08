Ein Brand in einem historischen Gebäude nahe dem Dom in Verden hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Polizei bittet darum, den Bereich zu meiden. (Archivfoto)

Verden - In einem historischen Gebäude nahe dem Dom in der Verdener Innenstadt ist ein Feuer ausgebrochen. In dem Haus seien eine Gaststätte und Wohnräume, sagte eine Sprecherin der Polizei. Das Feuer ist demnach groß, der Dachstuhl bereits eingefallen. Ob noch Menschen in dem Gebäude sind, war zunächst unklar. Wahrscheinlich seien alle im Freien, sagte die Sprecherin. Ganz klar sei das aber nicht, der Feuerwehreinsatz dauere an.

Die Polizei bat die Menschen, den Bereich um den Anita-Augspurg-Platz in Verden weiträumig zu umfahren und die Wege für Einsatzkräfte freizuhalten. „Bitte haltet Fenster und Türen im Innenstadtbereich von Verden geschlossen“, schrieb die Polizei auf X. „Bitte meidet auch unbedingt die ganze Innenstadt von Verden“, hieß es weiter.