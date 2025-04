Im Abfallbunker eines Recyclingunternehmens in Paris bricht Feuer aus. Die Flammen in dem Plastik- und Papierabfall kann die Feuerwehr schwer ersticken.

Großbrand in Pariser Recyclingfirma

Nach Angaben der Polizei ist keiner der Beschäftigten bei dem Brand in einem Recyclingunternehmen in Paris verletzt worden.

Paris - Ein spektakulärer Großbrand in einem Recyclingunternehmen am Stadtrand von Paris hat am Abend Aufsehen erregt. Im Tiefgeschoss des Unternehmens sei ein Feuer ausgebrochen, teilte Stadtteilbürgermeister Geoffroy Boulard mit. Über die französische Hauptstadt zog eine riesige, dunkle Rauchwolke.

Die Feuerwehr rief dazu auf, die Umgebung zu meiden und vorsichtig zu sein. Anwohner sollten Fenster schließen. Nach Polizeiangaben wurde keiner der Beschäftigten verletzt. Die unmittelbar an dem Unternehmen vorbeiführende Stadtautobahn sollte in beide Richtungen gesperrt werden.

Zur Brandursache gab es zunächst noch keine Angaben. Die Feuerwehr sei sehr schnell zur Stelle gewesen, aber das im Abfallbunker ausgebrochene Feuer sei so heftig gewesen, dass das ganze Gebäude in Flammen aufging, sagte der Bürgermeister. Die Feuerwehr war mit rund 60 Löschfahrzeugen und 200 Kräften im Einsatz. Vor allem sollte ein Übergreifen der riesigen Flammen auf benachbarte Gebäude verhindert werden.

In dem Recyclingunternehmen wird Plastik- und Papiermüll von rund 900.000 Bewohnern aus Paris und dem Umland verwertet. Das Recyclingunternehmen befindet sich in direkter Nähe zu etlichen öffentlichen Gebäuden, darunter der Pariser Justizpalast.