Am frühen Abend war ein großer Wohnkomplex in Flammen geraten. Auch nach dem Ende der Löscharbeiten ist die Brandursache noch unklar. Eines können die Ermittler aber wohl ausschließen.

Rosdorf - Nach dem Feuer in einem Mehrparteienhaus in Rosdorf bei Göttingen sucht die Polizei weiter nach der Ursache. Der Brand war am Donnerstagabend im dritten Stock ausgebrochen und breitete sich auf den Dachstuhl aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Überspringen der Flammen auf den Dachstuhl des Nebenhauses wurde - entgegen anderslautender erster Berichte - verhindert. Das Feuer wurde erst im Laufe des Freitags gelöscht.

Wie der Einsatzleiter bereits am Morgen mitteilte, wurden 47 Bewohner evakuiert. Sie kamen bei Bekannten oder in einem Hotel unter. Es gab demnach keine Verletzten. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung gebe es derzeit nicht. Brandexperten der Polizei untersuchten am Vormittag die Wohnung, in der das Feuer ausbrach.

Spezialfahrzeug für Löscharbeiten genutzt

Aufgrund der Glutnester im Dachstuhl gestalten sich die Löscharbeiten nach Angaben der Einsatzleitung äußerst schwierig. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren an den Löscharbeiten beteiligt. Unter anderem wurde auch ein spezielles Fahrzeug eingesetzt. Das Löschfahrzeug verfügt über eine Art mobilen Kran.

Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Am Freitagmittag wurden Ziegel vom Dach des Gebäudes entfernt. Anschließend soll der Dachstuhl abgerissen werden.