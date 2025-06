Stundenlang kämpften Einsatzkräfte gegen Flammen und dichten Rauch. Nun ist der Brand in einer Industriehalle laut Polizei weitgehend gelöscht. Die Gefahr für umliegende Gebäude ist gebannt.

Großbrand in Lingen: Halle weitgehend gelöscht

Lingen - Nach stundenlangem Einsatz hat die Feuerwehr den Brand in einer Halle auf einem Industriegelände in Lingen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Das Feuer sei inzwischen größtenteils gelöscht, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten lodernde Flammen und dichte Rauchwolken den Einsatzkräften große Sorgen bereitet – vor allem wegen der Nähe zu weiteren Hallen und einer stark befahrenen Bundesstraße.

Die Beschäftigten hatten das Feuer am Vormittag bemerkt und die Halle rechtzeitig verlassen. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt. Die Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen ein technischer Defekt an einer Maschine, wie das betroffene Unternehmen, die Rosen Gruppe, mitteilte. Zur Höhe des Schadens gibt es bislang keine Angaben.

Der Rauch zog zwischenzeitlich in Richtung Osten. Die Polizei prüfte, ob er den Verkehr auf der nahe gelegenen Bundesstraße 70 gefährden könnte. In der Nähe des betroffenen Gebäudes befinden sich nach Angaben des Unternehmens eine Grundschule und eine Kindertagesstätte. Das Technologieunternehmen forscht und produziert unter anderem in den Bereichen Pipelines, Wasserstoff und Bergbau.