Großbrand in einem Supermarkt: Eine verletzte Frau

Radeberg - Ein Brand in einem Supermarkt in Radeberg (Landkreis Bautzen) hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache gegen 9 Uhr im Lagerraum ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Kunden und Mitarbeiter hätten den Markt selbstständig verlassen können. Eine 63-Jährige erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung.

Weil zunächst eine Explosionsgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Gas-und Stromversorgung getrennt. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt und die Anwohner wegen der starken Rauchentwicklung gebeten, Fenster und Türen zu schließen. Einige angrenzende Wohnungen mussten kurzzeitig evakuiert werden. Nach etwa drei Stunden hatten die rund 100 Feuerwehrleute den Brand unter Kontrolle.

Ein Brandexperte ist am Einsatzort, um die Ursache zu ermitteln. Nach ersten Einschätzungen liegt der Schaden bei rund 1,5 Millionen Euro.