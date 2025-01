Ein leerstehendes Theater am Stadtrand von Dresden steht in Flammen. Die Polizei bringt das Feuer unter Kontrolle. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt.

Großbrand in ehemaliger Dresdner Eventlocation

Ein Großbrand am Stadtrand Dresdens beschäftigt die Feuerwehr noch immer. (Symbolbild)

Dresden - Im ehemaligen Theater Merlins Wunderland in Dresden-Cotta ist ein Feuer ausgebrochen. Angaben der Feuerwehr zufolge geriet das leerstehende Gebäude in der Nacht aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Verletzte gebe es nicht.

Die Einsatzkräfte löschten die von weitem sichtbaren Flammen bis 5.00 Uhr in der Früh. Der Einsatz sei jedoch bislang nicht beendet, da die Nachlöscharbeiten durch den teilweise eingestürzten Dachstuhl schwierig seien, hieß es weiter. Drei angrenzende Straßen bleiben deshalb weiterhin gesperrt. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.