Lagezentrum Großbrand in Braunschweig: Weiterhin Warnung vor Rauchwolke

Nach dem Großbrand in einer Firma im Braunschweiger Industriegebiet ist das Feuer am Mittwochmorgen noch nicht vollständig erloschen. Das Innenministerium warnt vor einer Rauchwolke in Sachsen-Anhalt.