Seit mehr als 24 Stunden löschen Einsatzkräfte in Neuhausen einen Großbrand. Die Sonne erschwert die Suche nach Glimmstellen.

Die Feuerwehr kämpft seit über 24 Stunden gegen die Flammen auf dem Betriebsgelände. (Symbolbild)

Neuhausen/Spree - Nach einem Großbrand in Neuhausen (Landkreis Spree-Neiße) dauern die Löscharbeiten seit über 24 Stunden an. Laut einem Sprecher der Gemeinde Neuhausen/Spree waren am Freitagmorgen noch Dutzende Feuerwehrleute vor Ort, um die Rauchentwicklung unter Kontrolle zu halten.

Besonders durch die Sonne seien Glimmstellen des Feuers schwierig zu erkennen. Nach Einschätzung des Sprechers sollen die Löscharbeiten noch den ganzen Tag andauern.

80 Einsatzkräfte und zwei Verletzte

Das Feuer war nach Polizeiangaben am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in einem Nebengebäude ausgebrochen und hatte sich schnell auf mehrere Lagerhallen ausgebreitet. Betroffen waren laut Gemeinde zwei Lagerhallen, ein Pensionsgebäude und eine Wohnunterkunft. Alle Gebäude seien vollständig zerstört worden, sagte der Sprecher.

Rund 80 Einsatzkräfte waren zur Schwerpunktzeit des Brandes vor Ort, wie der Sprecher der Gemeinde sagte. Auch das Technische Hilfswerk habe die Löscharbeiten unterstützt. Zwei Menschen wurden laut Polizei leicht verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.