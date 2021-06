Großangelegter Polizeieinsatz wegen Drogenkriminalität

Wiesbaden - Die Polizei hat in Hessen und in angrenzenden Bundesländern einen großangelegten Einsatz gegen die Rauschgiftkriminalität gefahren. Dabei seien mehrere Objekte durchsucht worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) am Montag in Wiesbaden.

Der Einsatz habe sich unter anderem auch auf Nordrhein-Westfalen erstreckt. Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte es Medienberichte über den Polizeieinsatz gegeben.