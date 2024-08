Dresden/Greifswald - Im Caspar David Friedrich-Jahr fordert Greifswald, die Geburtsstadt des deutschen Romantikers, dessen Wahlheimat Dresden zu einer Stadtwette heraus. Es geht darum, wer am 5. September mehr im Stil der Romantik gekleidete Menschen auf den zentralen Platz seiner Stadt bringt, sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „Wir wollen zeigen, dass das hier der Fall ist, wo der Künstler 40 Jahre gelebt und gewirkt hat.“

Laut Mitteilung sind mindestens zwei Kostümelemente der Romantik Pflicht: Zylinder, Haube oder Sonnenhut mit heruntergezogener Krempe und unter dem Kinn gebundenem Schleifenband, Tuch oder Schal über Schulter und Armen, boden- oder knöchellanges Kleid oder Rock, klassische Weste oder ein markanter Backenbart, „wie Friedrich ihn trug, wahlweise aufgemalt, aufgeklebt, echt oder als Bartperücke“.

Beide Stadtoberhäupter vertrauen auf Bürgerschaft

Hilbert gibt sich siegessicher und lud ein, sich so kostümiert an Friedrichs Geburtstag auf dem Neumarkt einzufinden. Auch der Herausforderer, Greifswalds Bürgermeister Stefan Fassbinder, setzt auf seine Stadt und deren Gäste. „Gemeinsam werden wir zeigen, dass Greifswald die wahre Caspar-David-Friedrich-Stadt ist.“

Die Residenzstadt Dresden war bis zu seinem Tod 1840 Lebensmittelpunkt des Zeichners und Malers. Dort entstanden Friedrichs Hauptwerke, studierte er die Bilder der Altmeister in der Gemäldegalerie, mischte er sich in Kunstdebatten ein. In der Natur der Umgebung fand er auf Wanderungen etwa in der Sächsischen und Böhmischen Schweiz Motive, die er später im Atelier in Gemälden verwandte, die als Meisterwerke der deutschen Romantik gelten.

Weitere Ehrungen für Friedrich in Dresden

Wenn Dresden gewinnt, wird Fassbinder laut Hilbert Elbestädter im Herbst durch Greifswald führen, andernfalls lädt Hilbert drei Paare aus dem dortigen Wettteilnehmerkreis zum Semperopernball 2025 ein. Im Zuge der Dresdner Feierlichkeiten für Friedrich soll zudem ein neues Denkmal an dessen Grabstelle eingeweiht werden und die Elblandphilharmonie Sachsen im Albertinum kostenfrei ein Geburtstagskonzert spielen - dort, wo viele von Friedrichs Meisterwerken bewahrt und gezeigt werden.