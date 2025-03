Berlin/Potsdam - Auf einen eher bedeckten Himmel und niedrige Temperaturen müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute einstellen. Bei Temperaturen bis maximal zehn Grad bleibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst vielerorts trocken - tagsüber ist jedoch im Gebiet zwischen Elster und Neiße mit etwas Regen zu rechnen. Am Abend erwartet der Deutsche Wetterdienst schließlich auch im Berliner Raum sowie in Süd- und in Ostbrandenburg leichten bis mäßigen Regen. In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen auf bis zu minus drei Grad. Lokal kann es glatt werden.

Am Donnerstag ist der Himmel meist stark bewölkt - regional wird es jedoch auch längere heitere Phasen geben. Vielerorts bleibt es bei einer Höchsttemperatur von bis zu acht Grad trocken, vor allem in Südbrandenburg wird vorübergehend etwas Regen erwartet.