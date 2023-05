Die BG Göttingen hat die Bayern-Basketballer am Rande einer Niederlage. Doch in der Schlussphase läuft alles gegen den Außenseiter. Trainer Moors übt deshalb Kritik.

München - Nach dem knappen 85:87 im zweiten Playoff-Viertelfinalspiel beim FC Bayern München hat Göttingens Trainer Roel Moors Kritik an den Schiedsrichtern geübt. „Wir Trainer lernen aus solchen Spielen immer etwas. Ich habe gelernt, dass ich mich im Sommer noch einmal ganz genau mit den Basketball-Regeln beschäftigen muss, denn offensichtlich kenne ich sie nicht richtig“, sagte Moors nach der Partie im Münchner Audi Dome am Donnerstagabend.

Die Göttinger beklagten, dass in der Schlussphase zwei Entscheidungen gegen sie getroffen wurden. Zunächst entschieden die Unparteiischen 3,3 Sekunden vor dem Ende auf Foul gegen Bayerns Point Guard Cassius Winston, obwohl dieser weggerutscht war. Kurz danach hätte es aus Sicht der Göttinger Ballbesitz für die Niedersachsen geben müssen, nachdem Winston seinen zweiten Freiwurf absichtlich an den Ring geworfen, den Abpraller danach aber in der Zone unter dem Korb selbst gefangen hatte. „Das Spiel entscheidet sich mit einer kleinen Aktion am Ende“, sagte Moers nach der Partie dazu.

Die Göttinger, die sich überraschend erstmals seit zwölf Jahren wieder für die Playoffs der Basketball-Bundesliga qualifiziert haben, liegen in der Best-of-Five-Serie jetzt mit 0:2 zurück. Das dritte Spiel findet am Sonntag (15.00 Uhr/MagentaSport) in Göttingen statt. „Wir werden bereit sein“, versprach Moors.