Für die Marine steht „Gorch Fock“ für maritime Tradition, exzellente Ausbildung und internationale Präsenz. Im Hafen von Wilhelmshaven soll dies vor allem jungen Interessierten gezeigt werden.

Wilhelmshaven - Großer Andrang auf der „Gorch Fock“: Zahlreiche Besucher haben die Möglichkeit genutzt, das Segelschulschiff der Deutschen Marine in Wilhelmshaven zu besichtigen. Schon lange vor der Öffnung bildete sich eine lange Schlange, wie ein dpa-Fotograf berichtete.

„Unser Ziel ist es, insbesondere jungen Menschen einen direkten Einblick in das Leben und die Ausbildung an Bord zu ermöglichen“, hatte der Kommandant, Fregattenkapitän Elmar Bornkessel, angekündigt. Am Sonntag wird es nochmals die Möglichkeit geben, die „Gorch Fock“ am Wilhelmshavener Bontekai zu besichtigen.

Am Montag wird das Schiff dann wieder in See stechen und den Hafen von Edinburgh in Schottland ansteuern. Dort werden neue Anwärterinnen und Anwärter des militärfachlichen Dienstes an Bord gehen und ihre Ausbildungsreise beginnen.