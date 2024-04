Leipzig - Mario Gomez wünscht sich für RB Leipzig einmal den Gewinn der Meisterschale. Das sagte der Technischer Direktor von Red Bull Soccer im Fußball-Podcast „Phrasenmäher“. „RB Leipzig gewinnt die deutsche Meisterschaft!“ sei die Schlagzeile, die er noch lesen möchte. Doch dafür müsse sich noch einiges ändern. „Was uns fehlt, ist die Konstanz. Bei aller Idee, Ausbildung und Strategie brauchst du die sportlichen Erfolgserlebnisse, die die Mentalität einer Mannschaft verändern.“, sagte der 38 Jahre alte ehemalige Nationalspieler.

Gomez verwies auf die Pokal-Endspiele. „Als RB Leipzig das erste Pokalfinale gespielt hat, dachten alle: Geil, wir sind dabei! Beim zweiten war es: verdammt, wieder verloren. Beim dritten hatten wir zunächst Angst, es wieder verlieren zu können - und haben es knapp geschafft, den ersten wichtigen Titel zu holen. Beim vierten Pokalfinale dachten alle: Hey, heute gewinnen NUR WIR - und so kam es auch. Wenn uns diese Steps weiter gelingen, sind wir auf dem richtigen Weg“, sagte Gomez.

Der Posten eines Sportdirektors steht derzeit bei Gomez nicht auf dem Plan. „Erst mal bin ich sehr demütig und weiß, wie mein Weg in der zweiten Karriere bisher war. Die Vielfalt, die ich jetzt habe, ist unglaublich wertvoll. Es kommt immer auf das Momentum an: Ich liebe es, Verantwortung zu übernehmen und zu sehen, ob die Entscheidungen, die wir als Team entwickeln, aufgehen. Aktuell bin ich genau an der richtigen Stelle.“