Was der obligatorische Glühwein in Berlin kostet, hängt nicht nur von der Lage des Weihnachtsmarktes ab. Der günstigste kommt auf rund vier Euro - und es geht rauf aufs Doppelte.

Berlin - Zwischen rund vier und acht Euro: So viel kann eine Tasse Glühwein auf einem Berliner Weihnachtsmarkt in diesem Jahr kosten. Wie viel es wo sei, hänge auch davon ab, ob der Markt schon etabliert sei oder nicht, heißt es von den Betreibern. So würden Gebühren bei neuen Märkten bewusst niedriger gehalten werden, um für Händler einen Anreiz zu schaffen, einen Stand zu errichten, teilte Kristin Ferigo, Sprecherin unter anderem für den Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz, mit.

Durch die niedrigen Standgebühren sei der geringere Glühweinpreis möglich. Auf dem erstmals stattfindenden Weihnachtsmarkt „Berliner Wintertraum“ in Treptow-Köpenick koste der Glühwein vier Euro.

Der Glühweinpreis am Breitscheidplatz rund um die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche dagegen liege dieses Jahr mit voraussichtlich sieben bis acht Euro über den Preisen vom vergangenen Jahr - 2023 kostete ein Becher Glühwein noch sechs bis sieben Euro. Der Betreiber des Marktes, Michael Roden, sagte im „Tagesspiegel“, die Kosten für Personal und Lebensmittel seien gestiegen. Trotz gefallener Strompreise im Vergleich zum Vorjahr und trotz der entfallenden Sondernutzungsgebühren des Platzes bis zum 31. Dezember, habe der Glühweinpreis angezogen werden müssen.

Neue Weihnachtsmärkte locken mit 4-Euro-Glühwein

Anders verhält es sich auf dem zum wiederholten Male stattfindenden Weihnachtsmarkt „Winterwelt“ am Potsdamer Platz. Der Glühwein kostet dort dieses Jahr fünf Euro und befindet sich laut Sprecherin Kristin Ferigo somit auf demselben Niveau wie im Vorjahr.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Schloss Charlottenburg liegt dieses Jahr der Glühweinpreis ebenfalls bei fünf Euro, wie auch bei dem „Winterfilmfest im Nikolaiviertel“ mit Filmvorführungen der Feuerzangenbowle, wie Gritt Ockert, Sprecherin für beide Veranstaltungen, mitteilte. Bei dem in diesem Jahr zum ersten Mal stattfindenden „Weihnachtsmarkt der 100 Sterne“ am Bahnhof Friedrichstraße werde der Glühwein hingegen lediglich vier Euro kosten.