Verschiedene Glühweinvarianten, neue Märkte und eine Lasershow am Humboldt Forum. Wo man sich in Berlin auf die Weihnachtszeit einstimmen kann.

Berlin - Die Tage werden kürzer, die Temperaturen werden winterlicher – und in Berlin weihnachtet es immer mehr. Ob Lichtershow, Glühwein oder Schlittschuhbahn: Mancherorts kann man sich in der Hauptstadt auf die Weihnachtszeit einstimmen.

Wann starten die Weihnachtsmärkte?

Traditionell beginnen am Montag nach Totensonntag viele Weihnachtsmärkte. So öffnet etwa der Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit einem Gottesdienst um 10.00 Uhr für die Öffentlichkeit. Die offizielle Eröffnung am Abend mit einem Rundgang des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) ist am Montagabend geplant. Laut den Schaustellern gibt es inzwischen zehn verschiedene Varianten von Glühwein im Angebot. Nicht weit davon entfernt beginnt nach Angaben der Tourismus-Gesellschaft Visit Berlin am selben Tag zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt direkt vor dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe).

Fans von winterlichen Heißgetränken können in der Hauptstadt seit geraumer Zeit auf ihre Kosten kommen. Etwa bei der Winterwelt am Potsdamer Platz - hier steht in diesem Jahr erstmals Glüh-Limoncello auf der Karte. Auch der Winter-Rummel Lichtenberger Winterzeit, der Berliner Wintertraum in Niederschöneweide und erstmals in diesem Jahr das Spandauer Winterland haben bereits geöffnet.

Beim „Winter-Film-Fest im Nikolaiviertel“ kann Feuerzangenbowle nicht nur getrunken, sondern der gleichnamige Filmklassiker auch angeschaut werden. Dreimal am Tag wird der Film mit Heinz Rühmann hier kostenlos gezeigt, wie Sprecherin Gritt Ockert mitteilte.

Lichterglanz

Was auch für viele zur Vorweihnachtszeit dazugehört: Lichter. Ganz viel davon gibt es zum Beispiel bei der neuen Winterausstellung von „Dark Matter“. Unter 250.000 Lichtern und 600 schwebenden Tannenbäumen kann man in ein Winterwunderland eintauchen. Für alle, die gern Schlittschuhlaufen, dürfte die Eisbahn inmitten der Installation ein weiterer Anreiz sein.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgen auch die Lichtinstallationen im Botanischen Garten und die Lichter- und Winterwelt „Weihnachten im Tierpark“ in Lichtenberg.

Auch immer wieder ein Highlight: die weihnachtliche Beleuchtung am Kurfürstendamm und in der Tauentzienstraße. Auch diese soll morgen starten, wie Visit Berlin mitteilte.

Eislaufbahn und Lasershow

Nicht nur bei Dark Matter, sondern auch unter dem Zeltdach im ehemaligen Sony-Center am Potsdamer Platz können Hobby-Schlittschuhläufer ab dem 27. November ihre Tricks zeigen. Doch auch an anderen Orten kommen Schlittschuhfans in Berlin auf ihre Kosten. So wurden im Eisstadion Neukölln und in der Eisbahn Lankwitz bereits die Saison eröffnet.

In diesem Jahr findet zudem zum ersten Mal am Wintermarkt am Humboldt Forum eine Lasershow statt. An der Spreeterrasse wird die Fassade des Gebäudes zu bekannter Filmmusik mit Nebel und Lichteffekten beleuchtet, wie ein Sprecher der Veranstalter sagte. Jeden Dienstag und Donnerstag können Interessierte die Show um 18.00 und 20.00 Uhr verfolgen.