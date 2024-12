Am Freitagabend raste ein Auto in eine Menschenmenge auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt. Heute Abend um 19.04 Uhr sollen in der Stadt zum Gedenken Kirchenglocken läuten.

Magdeburg - Zum Gedenken an die Opfer der tödlichen Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg wollen die Kirchen am Abend ein Zeichen setzen. „Heute, um 19.04 Uhr, dem Zeitpunkt des gestrigen Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt, werden die Glocken aller Kirchen in Magdeburg und vieler Gotteshäuser im Umland läuten“, kündigte die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) an. Auch in den katholischen Kirchen sollen die Glocken geläutet werden. Am Abend soll es zudem eine Gedenkfeier im Dom geben.

Mindestens fünf Menschen kamen bei dem Anschlag ums Leben, mehr als 200 wurden verletzt. Der festgenommene Verdächtige ist ein Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt und als Islam-Kritiker bekannt ist.