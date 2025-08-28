Boote, Drohnen und Hubschrauber im Einsatz: Nach dem Start eines Gleitschirmflugs am Mittwoch bleibt ein 77-Jähriger verschwunden. Die Suche rund um Laucha dauert an.

Laucha - Seit etwa 24 Stunden wird in Sachsen-Anhalt nach einem 77 Jahre alten Gleitschirmflieger gesucht. Der Mann sei von einem Bekannten am Mittwochabend als vermisst gemeldet worden, teilte die Polizei mit. Bisher habe die Suche nach ihm im Umfeld des Flugplatzes Laucha im Burgenlandkreis kein Ergebnis gebracht, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Der 77-Jährige war am Mittwochmittag mit seinem Gleitschirmflug vom Flugplatz Laucha aufgebrochen. Polizei, Feuerwehr und verschiedene Rettungsdienste beteiligten sich an der Suche. Das Areal um den Flugplatz sei weiträumig abgesucht worden. Boote, Drohnen und Hubschrauber wurden eingesetzt. Die Suche geht laut Polizei weiter.