Das Gleimhaus in Halberstadt, ein Museum der deutschen Aufklärung, will mit einer neu konzipierten Dauerausstellung neue Besuchergruppen gewinnen. (Archivbild)

Halberstadt - Neu präsentierte Ideen und Konzepte der Aufklärung: Das Gleimhaus in Halberstadt will mit einer andersartigen Dauerausstellung mehr Besucher begeistern. Aufklärung wird nicht mehr nur als Bewegung der Vergangenheit, sondern auch als Aufgabe der Gegenwart vermittelt, wie das Museum mitteilte.

„Die vier Themenschwerpunkte Freundschaft, Toleranz, Aufklärung und Humanität sind die Ankerpunkte unserer Ausstellung – und natürlich Gleim mit seinem Leben, Wirken und seinen wunderbaren Sammlungen“, sagte Direktorin Ute Pott laut einer Mitteilung über die Neuausrichtung.

Sie zeige, dass in der Epoche der Aufklärung auch Emotionalität eine immer größere Bedeutung einnahm. Auch „Schattenseiten“ wie Kolonialismus oder der Versuch der Naturbeherrschung würden thematisiert, hieß es. Ab 27. November soll es bereits eine Erweiterung geben, wie es hieß. Dann sollen auch Kinder für das Thema begeistert werden.

Das Gleimhaus ist dem Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim (1719-1803) gewidmet. Er wirkte in der Zeit der Aufklärung in Halberstadt und starb auch dort. 1862 wurden seine Sammlungen in seinem einstigen Wohnhaus am Dom öffentlich zugänglich. Sie bestehen unter anderem aus der größten Porträtgemäldesammlung der deutschen Aufklärung. Im vergangenen Jahr zählte das Museum eigenen Angaben zufolge rund 11.000 Besucherinnen und Besucher.