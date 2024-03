Der Boden in der Ballei-Halle ist zu rutschig. Wegen des hohen Verletzungsrisikos pfeifen die Schiedsrichterinnen eine Partie in der Handball-Bundesliga der Frauen nicht an.

Neckarsulm (dpa) – - Das Kellerduell in der Handball-Bundesliga der Frauen zwischen der Sportunion Neckarsulm und dem SV Union Halle-Neustadt wurde am Karsamstag kurzfristig abgesagt. Das teilte Halles Pressesprecher Marcel Gohlke mit. Das Parkett in der Ballei-Halle war an vielen Stellen zu glatt. Wegen des zu hohen Verletzungsrisikos pfiffen die Schiedsrichterinnen Katharina Heinz und Sonja Lenhard in Absprache mit beiden Vereinen die Begegnung nicht an.