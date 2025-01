Schnee und Glatteis kommen am Sonntag auf die Menschen in Thüringen zu. Besonders im Süden des Freistaats warnt der Wetterdienst vor Glätte.

Erfurt - Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Südhälfte von Thüringen vor Glatteis. Es herrsche bis in die Nachtmittagsstunden hohe Glättegefahr. Der Schnee breitet sich am Vormittag von Süden auf den ganzen Freistaat aus.

Am späten Vormittag geht der Schnee langsam in Regen über. Besonders da sollten Autofahrerinnen und -fahrer vorsichtig sein: Denn wenn der Regen gefriert, bildet sich Glatteis auf den Straßen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus vier Grad am Morgen bis plus sechs Grad am Nachmittag, im Bergland minus sechs bis plus vier Grad.

Mehr als 100 Kilometer Ski-Langlaufstrecken vorbereitet

Währenddessen meldet der Regionalverbund Thüringer Wald Schneehöhen von bis zu 23 Zentimeter. Die präparierten Langlaufstrecken zum Ski-Fahren hätten eine Länge von 125 Kilometern. Die ersten vier Liftanlagen seien geöffnet, vielerorts Winterwanderwege vorbereitet. Der Thüringer Wald zählt neben dem Erzgebirge zu den wichtigsten Wintersportregionen in Ostdeutschland.

Höhere Temperaturen zum Wochenstart

In der Nacht regnet es weiter. Die Temperaturen steigen über die Nacht an und erreichen maximal zehn Grad, im oberen Bergland maximal sieben Grad. Am Montag zieht sich der Regen zurück und es wird mit sieben bis zehn Grad deutlich milder. Im Bergland steigen die Temperaturen auf fünf bis sieben Grad.

Im Westen fällt in der Nacht zum Dienstag weiterhin Regen, in den Kammlagen schneit es. Es kühlt ab auf sechs bis drei Grad, im Bergland bis null Grad. Am Dienstag fallen zeitweise Schnee- oder Regenschauer. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und neun, im oberen Bergland bei zwei bis fünf Grad.