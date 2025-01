Glättegefahr in Sachsen hält an

Auch zum Wochenende hin begleiten die Menschen in Sachsen Schnee und Glätte. (Symbolbild)

Dresden - Kurz vor dem Wochenende wird es noch einmal glatt auf Sachsens Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt zudem örtlich vor Windböen.

Heute ist es bewölkt, örtlich kann es noch vereinzelt Schnee- und Graupelschauer geben. Bei einem bis drei Grad frischt der Wind im Laufe des Tages zu Windböen, im Fichtelgebirge bis hin zu Sturmböen auf. In der Nacht zu Samstag könnten im Erzgebirge noch einmal bis zu zwei Zentimeter Neuschnee fallen, erklärte der DWD. Die Temperaturen sinken dabei auf minus drei Grad ab, im Bergland sogar bis auf minus sechs Grad. Dabei herrsche Glättegefahr auf Sachsens Straßen, hieß es weiter.

Am Samstag bleibt es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zunächst trocken. Ab dem Nachmittag wird den Aussichten zufolge in Ostsachsen leichter Schneefall erwartet, vor allem im Erzgebirge. In der Nacht zu Sonntag sinken die Werte auf bis zu minus sieben Grad ab. Dabei können vereinzelt noch Schneeschauer auftreten.

Sonntag ändert sich an den Aussichten wenig. Bei Werten bis zu zwei Grad bleibt der Himmel wolkenverhangen. Im Bergland kann es weiterhin vereinzelt zu Schneefall kommen, ansonsten bleibt es trocken.