Erfurt - In Thüringen wird es glatt auf den Straßen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor allem am Morgen vor gefrierendem Regen und Glatteis. Zunächst fällt örtlich etwas Sprühregen, ab dem späten Nachmittag und am Abend kommt es zeitweise zu leichtem Regen. Im Laufe des Vormittags entspannt sich die Glätte-Situation. Die Höchsttemperaturen liegen bei 3 bis 6 Grad, im Bergland bei etwa 2 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es überwiegend trocken. Am Morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst Regen. Dadurch besteht erneut Glättegefahr. Die Temperaturen liegen zwischen null und drei Grad. Tagsüber steigen die Höchstwerte auf 5 bis 8 Grad.