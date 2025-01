Magdeburg - Frost und Glätte halten in Thüringen noch einmal Einzug, bevor es wieder milder wird. Dabei können die Temperaturen bis auf minus 4 Grad sinken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dazu komme gefrierender Regen sowie eine hohe Glättegefahr auf den Straßen der Region.

Im Tagesverlauf ist es bei minus 1 bis 4 Grad zunächst heiter bis wolkig. Südlich des Thüringer Waldes zeigt sich die Sonne auch etwas länger. Ab dem Nachmittag zieht von Norden her Regen auf, der örtlich gefrieren kann. In der Nacht zu Mittwoch gibt es weiterhin Regen beziehungsweise Sprühregen und die Temperaturen sinken bis auf minus 4 Grad ab. Vor allem im Mittelgebirgsraum kann es laut DWD zu Glätte durch überfrierenden Regen kommen.

Am Mittwoch kann es bei Höchstwerten von bis zu 5 Grad noch vereinzelt Sprühregen geben, der sich bis in die Nacht zu Donnerstag fortsetzt. Am Donnerstag können die Menschen in Thüringen zwar mit einer dichten Wolkendecke rechnen, aber es bleibt trocken und die Werte steigen bis auf 6 Grad an.