Auf den Straßen in Niedersachsen und Bremen kann es in den kommenden Tagen wieder rutschig werden. (Symbolbild)

Hannover/Bremen - Autofahrer müssen auch in den kommenden Tagen wieder mit glatten Straßen in Niedersachsen und Bremen rechnen. In der Nacht auf den Sonntag kühlt es sich auf bis zu minus elf Grad ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Südosten Niedersachsens kann es immer wieder leicht schneien.

Glättegefahr zum Wochenstart

Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt frostig. Tagsüber lockert es dann auf und es bleibt meist trocken. In der Nacht auf den Montag ziehen dann wieder Wolken auf. Im westlichen Niedersachsen fängt es dann wieder an zu schneien, im Südwesten regnet es. Tagsüber sorgen Schnee und besonders im Osten überfrierender Regen für Glättegefahr auf den Straßen.