Magdeburg - In Sachsen-Anhalt werden Glätte, Nebel und teils kräftige Sturmböen erwartet. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) muss bis zum Mittag mit Frost und Nebel gerechnet werden. Zudem warnt der DWD vor Glätte auf den Straßen durch überfrierenden Sprühregen. Auf dem Brocken sind außerdem Sturmböen möglich. Die Höchsttemperaturen liegen bei zwei bis fünf Grad, im Harz bei null bis zwei Grad.

In der Nacht zum Dienstag können sich die Menschen im Harz auf bis zu zwei Zentimeter Neuschnee einstellen, während in den übrigen Regionen Sachsen-Anhalts Regen erwartet wird. Die Temperaturen sinken auf minus eins bis minus vier Grad, in Hochlagen auf etwa minus sechs Grad. Auch am Dienstag besteht weiterhin Glättegefahr, es bleibt jedoch überwiegend trocken. Die Temperaturen erreichen ein bis drei Grad, im Harz minus ein bis zwei Grad.