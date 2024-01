Dessau-Roßlau - Nachdem Unbekannte in Dessau-Roßlau ein Glasfaserkabel durchtrennt haben, ist es in Teilen der Stadt zu erheblichen Internetstörungen gekommen. Am Samstag seien die Bereiche Mildensee, Waldersee und Sollnitz betroffen gewesen, teilte die Polizei am Sonntag in Dessau-Roßlau mit. Bei der Suche am Tatort hätten Beamten auch festgestellt, dass etwa 150 Meter Kupferkabel entwendet worden sind. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8000 Euro beziffert. Die Ermittlungen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung laufen.