Tomas Cvancara kommt bei Borussia Mönchengladbach weiterhin nicht in Schwung. Zuletzt sollen sich sogar seine Mitspieler gegen ihn ausgesprochen haben. Nun meldet sich der Stürmer zu Wort.

Tomas Cvancara will Borussia Mönchengladbach verlassen.

Mönchengladbach - Stürmer Tomas Cvancara von Borussia Mönchengladbach hat seinen Verein scharf kritisiert und will im Sommer wechseln. In einem Beitrag bei Instagram kritisierte der 24-Jährige die Club-Verantwortlichen: „Mir wurde nichts gewährt und stattdessen bekam ich Versprechungen, die nicht erfüllt wurden.“

Im Winter habe er um eine Leihe gebeten, um nach einer Verletzung in Form zu kommen. Das sei abgelehnt worden. Doch für den Sommer halte er am Wechselwunsch fest. Der tschechische Nationalspieler, der 2023 für rund elf Millionen Euro Ablöse zur Borussia kam, hat noch einen Vertrag bis 2028.

Zwei Tore in 26 Spielen

Der Grund für seinen Unmut: Der Stürmer spielt nur selten und schon gar nicht im Sturmzentrum, sondern auf den Flügeln. Bei den Gladbachern ist im Angriff Nationalspieler Tim Kleindienst gesetzt. Cvancara kam in dieser Saison bislang auf 26 Einsätze, meist nur von der Bank, und erzielte zwei Tore.

Nach einem Bericht der „Sport Bild“ sollen vor der 3:4-Niederlage bei Holstein Kiel am vorletzten Spieltag sogar Mitspieler Borussias Trainer Gerardo Seoane gebeten haben, Cvancara nicht einzusetzen. Der Grund: seine mangelnde Einstellung.

Diesen Vorwurf wies Cvancara, der in Kiel in der Startelf stand und ein Tor erzielte, entschieden zurück: „Auch wenn ich von meiner Rolle nicht überzeugt war und damit nicht zufrieden war, habe ich immer 100 % auf dem Platz gelassen und das Beste gegeben, was ich der Mannschaft im Moment geben konnte.“

Die Borussia, die zwischenzeitlich auf Champions-League-Kurs war, hat durch zuletzt fünf Spiele ohne Sieg die Chancen auf eine Europapokal-Rückkehr nahezu verspielt.