Vor anderthalb Jahren rief Gillian Anderson („Sex Education“) Frauen dazu auf, anonym ihre erotischen Fantasien einzureichen. Nun legt die Schauspielerin ihr Buch vor und erklärt, was sie gelernt hat.

London - Schauspielerin Gillian Anderson (56) hat für ein neues Buch sexuelle Fantasien von Frauen gesammelt. Vor anderthalb Jahren rief sie Frauen dazu auf, anonym ihre erotischen Vorstellungen einzureichen - nun erscheint eine Auswahl der Zuschriften im Buch „Want“. Insgesamt habe sie Briefe im Umfang von knapp 1.000 Seiten erhalten, schreibt Anderson im Vorwort zur Textsammlung.

„Überraschend fand ich, dass viele Frauen ihre Fantasien selbst heute noch für sich behalten. Einige sind stark, stolz und selbstbewusst und feiern ihre sexuelle Macht, etliche empfinden allerdings auch Scham und haben Schuldgefühle, weil sie sich beim Sex nach Befriedigung und Erfüllung sehnen“, erklärt Anderson.

„Neuer Dialog über sexuelle Kraft von Frauen“

Die Schauspielerin, die aus den USA stammt und in London lebt, wurde mit der Mysteryserie „Akte X“ bekannt. Seitdem drehte sie zahlreiche Projekte, zum Beispiel die Serie „Sex Education“, in der sie eine Sexualtherapeutin spielt.

In unserer Gesellschaft würden Frauen oft in Schubladen gesteckt und auf bestimmte Identitäten und Rollen reduziert, schreibt Anderson, „aber die hier versammelten Fantasien belegen, dass keine Frau nur eine einzige Identität besitzt“. Wenn sie sich für das Buch etwas wünschen könne, dann sei es, einen Denkanstoß zu liefern, „damit wir in einen neuen Dialog über die sexuelle Kraft von Frauen treten können“.